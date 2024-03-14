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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение, что надо продумать и организовать охрану с привлечением МО, ФСБ предприятий ВПК, стратегических транспорт...Про удары по НПЗ
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  • Любовь Кузьмина
    Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером"...И пришел ОДАБ

ТИК ДЭГ провела процедуру разделения ключей дистанционного электронного голосования

14 марта 2024 года в рамках первого дня работы Информационного центра в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации состоялась процедура разделения ключей шифрования для федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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