ТИК ДЭГ провела процедуру разделения ключей дистанционного электронного голосования

14 марта 2024 года в рамках первого дня работы Информационного центра в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации состоялась процедура разделения ключей шифрования для федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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