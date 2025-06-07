Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ

В Сумской области Украины разведывательная группа российских войск с помощью РЭБ обезвредила и захватила новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Витязь».
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