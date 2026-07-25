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РБК СТИЛЬ

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Чем заняться дома: «День разоблачения», подкасты о птицах и революции

Чем заняться дома: «День разоблачения», подкасты о птицах и революции

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» На домашних экранах «День разоблачения» Prime Video Стивен Спилберг опять обратился к теме контакта человечества с инопланетными цивилизациями, но уже без детского восторга.

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