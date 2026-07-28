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За рулем

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Новый крутой седан BYD по цене Lada официально рассекречен

Новый крутой седан BYD по цене Lada официально рассекречен

Дизайнеры слегка освежили BYD Seal 06, перекроив передок и чуть подправив рисунок задних фонарей. На крыше седана впервые появился лидар – прямое указание на то, что машина получила продвинутые системы автономного вождения.

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