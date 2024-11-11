Названы даты, в которые можно выгоднее всего открыть вклад

Открыть вклад можно будет выгоднее всего в период с 20 по 30 декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордного значения в 23%, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
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