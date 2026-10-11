В Керчи в результате столкновения двух автомобилей пострадал ребенок

Надзорное ведомство проверяет обстоятельства аварии с участием нетрезвого водителя. Прокуратура Республики Крым поставила на контроль выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Керчи.
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