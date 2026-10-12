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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаков после 2:3 от «Металлурга»: «Из этой игры нужно взять как можно больший багаж. Только за счет командной работы можем такие матчи выигрывать»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Металлургом » (2:3 ОТ).

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