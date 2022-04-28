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Киевский эксперт: Украина не сможет выиграть у России «игру на истощение»

Киевский эксперт: Украина не сможет выиграть у России «игру на истощение»

Украинские экономисты анализируют первые итоги антироссийских санкций, введенных странами Запада, и с раздражением констатируют – ни о каком «разгроме экономики РФ» речи не идет, а влияние рестрикций на нашу страну будет весьма ограниченным.

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