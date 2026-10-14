Недостаток сна превращает физическую нагрузку из инструмента укрепления здоровья в дополнительный стресс для нервной системы Изнурительные тренировки, проводимые на фоне хронической усталости, недосыпания или чувства вины за пропущенные занятия, не только перестают быть эффективными, но и становятся дополнительным источником стресса, заявила в беседе с NEWS.