В России производители автошин могут отказаться от натурального каучука

Резина при этом хуже не станетОт натурального каучкуа может полностью отказаться автопром России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на выступление исполнительного директора компании "Сибур" Павла Ляховича.
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