Результаты: Вуэльта Бургоса-2026. Этап 2. Результаты

Arcos de la Llana — Pineda de la Sierra, 178 км 1 Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos 4:17:32 2 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 0:00:00 3 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 0:00:02 4 Jarno Widar (Bel) Lotto Intermarché 0:00:03 5 Felix Gall (Aut) Decathlon Cma Cgm Team 6 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education — Easypost.
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