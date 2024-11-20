Бывшему замминистра обороны России вменили два случая растраты и отмывание денег

Следственный комитет предъявил экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову новое обвинение. Так, ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.