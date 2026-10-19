В Ростовской области разбираются в загадочной гибели подводного охотника.В профильной группе в соцсетях сообщается, что 50-летний мужчина погиб в Волгодонском районе, когда занимался своим любимым делом — подводной охотой.
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