Татьяна Монтян: Зеленский готов к переговорам с Путиным после выхода на границы 2022 года

Киевский режим готов к переговорам с Путиным после выхода на границы 2022 года, заявил Зеленский в интервью американскому CBS: «Нам не нужно деоккупировать все наши территории исключительно военным путем.
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