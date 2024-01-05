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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лещук сказал, что не знает, что такое Медиалига, хотя и общается с ее игроками. Лицемерие!» Кузнецов об отношении профессионалов к медиафутболу

– Андрей Аршавин говорит, что, на его взгляд, медиафутбол – ненастоящий футбол. Можешь его переубедить? – Зачем мне переубеждать человека, которому это неинтересно? У него такая позиция, а миллионы молодых людей ему скажут обратное.

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