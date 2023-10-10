Уже третий раз женимся и расходимся с бывшим мужем. Не знаю, как вырваться из этого круга

Майя Maja

Есть такие пары. Можно сказать, что такие пары портят всю статистику браков и разводов)))А в посте хорошо хоть детей нет... Не зря в пост поставили картинку из фильма "Привычка жениться". Там великолепная пара постоянно в поисках подходов друг к другу. Песня из этого фильма в исполнении Ким Бейсингер ( Ким - это, конечно, не Элла Фицджерайд великолепная исполнительница джаза, но и она вносит свою изюминку в старые хиты (Golden Oldies, как их называют англоговорящие слушатели) https://youtu.be/07gneQSbK5o