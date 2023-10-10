Я не считаю себя глупым или не проработанным человеком. Я получила высшее образование, читаю много книг, смотрю авторское кино.
Уже третий раз женимся и расходимся с бывшим мужем. Не знаю, как вырваться из этого круга
Комментарии
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Майя Maja
Есть такие пары. Можно сказать, что такие пары портят всю статистику браков и разводов)))А в посте хорошо хоть детей нет... Не зря в пост поставили картинку из фильма "Привычка жениться". Там великолепная пара постоянно в поисках подходов друг к другу. Песня из этого фильма в исполнении Ким Бейсингер ( Ким - это, конечно, не Элла Фицджерайд великолепная исполнительница джаза, но и она вносит свою изюминку в старые хиты (Golden Oldies, как их называют англоговорящие слушатели) https://youtu.be/07gneQSbK5o
Kim Basinger - Let's Do It (Uma Loira Em Minha Vida)
YouTube
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12 час.
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