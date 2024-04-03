Адвокат "Макфы" назвал ошибкой сумму ареста в 100 трлн рублей

Арест на 100 триллионов рублей, наложенный на активы "Макфы" в рамках иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства 100% акций предприятия, является ошибкой, сообщил РЕН ТВ адвокат управляющей компании Павел Хлюстов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии