Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Зоя Жук
    Читала, но не пользовалась. Их же только недавно ввели. И биткоины тоже не оценила. Просто нет столько денег. Пенсия ...Глобалисты и ООН ...
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    нет предела удивлению от результата))Глобалисты и ООН ...
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Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Это значительно упрощает им въезд в страну, отметила газета БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии за последнее время задержали нескольких исламистов из Таджикистана, планировавших теракты на территории ФРГ.

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