Знаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.