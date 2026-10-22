Знаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.
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