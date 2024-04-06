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Какими должны быть ширина и высота грядок, как их расположить в теплице, о чем еще важно знать начинающему садоводу — читайте в нашем материале

Какими должны быть ширина и высота грядок, как их расположить в теплице, о чем еще важно знать начинающему садоводу — читайте в нашем материале

﻿Опытные садоводы понимают, что в них нет мелочей, каждое действие или отсутствие дейст вия обязательно будет иметь эффект: либо идти на пользу растениям, либо идти на нет всех затраченных на это усилий сделать так, чтобы за культурами было уд обно заботиться.

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