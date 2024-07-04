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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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33 ел элек Минтимер Шәймиев Татарстан Президенты вазифасына кереште

33 ел элек Минтимер Шәймиев Татарстан Президенты вазифасына кереште

33 ел элек, 1991 елның 4 июлендә, Минтимер Шәймиев, хәзер - Татарстан Дәүләт Киңәшчесе, Татарстан Совет Социалистик Республикасы (ТССР) Югары Советы сессиясендә рәсми рәвештә Татарстан Президенты вазифасына кереште.

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