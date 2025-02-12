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Симулятор средневековых пивоваров, Civilization VII починили, почему не вышел сиквел The Order 1886…

Симулятор средневековых пивоваров, Civilization VII починили, почему не вышел сиквел The Order 1886…

Симулятор монахов-пивоваров Ale Abbey выйдет в раннем доступе в феврале; датамайнеры нашли в файлах Sid Meier’s Civilization VII упоминания будущего контента, а разработчики, тем временем, выпустили патч с улучшениями геймплея; сооснователь Ready At Dawn рассказал, почему авторам The Order: 1886 не дали сделать продолжение; глава Take-Two жирно намекнул, что GTA VI действительно выйдет на ПК позже консольного релиза; создатели Marvel Rivals назвали дату, когда в игре появят .

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