Финское безумие

"каким боком министр обороны к сделкам с недвижимостью?"- таким, что ЕС стал частью НАТО согласно заключенному ими договору в середине января 2022 года. Договор был подписан между Столтенбергом от НАТО и от ЕС - Урсулой фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии и президент Европейского совета, главный представитель ЕС на международной арене Шарль Мишелем. Хотя все годами убеждали, что цели у них разные. Событие было представлено как СЕНСАЦИОННОЕ и КЛЮЧЕВОЕ!!Это была Третья декларация с руководством ЕС о сотрудничестве, а по сути геополитический союз о подчинении одного союза- другому.

Natalija Osminina

Из той же серии непонятно была связь Бреттон-Вудской системы с ООН, и ими обоими с Саммитом НАТО, на котором в июле прошлого года Ген. Секретарь ООН Антониу Гутерриш провозгласил, что обе системы будут переформатированы, то есть ликвидированы. Причем в отношении ООН он подробно объяснил причины ликвидации- просто новый формат мира после очередной Мировой войны: "После Первой Мировой была сформирована Лига Наций, после Второй Мировой она была переформатирована в ООН. Сейчас пришло время переформатировать и ООН, потому что оно перестало удовлетоворять новым вызовам времени". А каким образом ООН сочетается с резервным долларом? Очень просто. Чем отличалась ООН от Лиги Наций - своими новыми функциями и расширением участников более чем в 4 раза. Сейчас в ООН нацелились еще куча мелких стран)) В новом международном органе будет не более 10 участников- представителей валютных зон, на которые разобьется весь мир. Вот и связь с деньгами)))Причем с НОВЫМИ. Старых денег уже не будет. И потому Прибалтику с Финляндией решили объединить по линии НАТО и одновременно единой валютной зоны. А так как у Российской зоны будет рубль, значит, сейчас (в преддверии краха, который назначен на начало следующего года) надо утрясти имущественные дела с россиянами.