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«Вашингтон» может попытаться заполучить Кевина Дюрэнта

По словам инсайдера Hoops Wire Сэма Эмико, «Вашингтон», который ранее не назывался в числе претендентов на Кевина Дюрэнта, может попытаться заполучить звездного форварда «Бруклина».

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