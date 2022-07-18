«Вашингтон» может попытаться заполучить Кевина Дюрэнта

По словам инсайдера Hoops Wire Сэма Эмико, «Вашингтон», который ранее не назывался в числе претендентов на Кевина Дюрэнта, может попытаться заполучить звездного форварда «Бруклина».
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