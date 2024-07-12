Появились утечки цен на новые смартфоны Google Pixel 9 и их модификации перед официальной презентацией

Через месяц ожидается презентация новых смартфонов от Google под собственным брендом. По предварительной информации, компания представит целую плеяду устройств, включая Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.
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