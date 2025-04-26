Ученые рассказали, сколько миллионов лет ушло на зарождение жизни на Земле

Согласно исследованию, проведенному геофизиками из Йельского университета, переход океанов Земли от высококислотного состояния к условиям, пригодным для существования организмов, занял примерно полмиллиарда лет.
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