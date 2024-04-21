Как Крым вошел в состав России

8 (19 по новому стилю) апреля 1783 императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», в соответствии с которым в состав Российской империи вошло нынешнее левобережье Херсонской области, до этого находившееся под властью Крымского ханства.
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