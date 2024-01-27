В мае 2023 года во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон

Как сообщает Wall Street Journal, 16 редких икон, часть из которых датируется VI веком, из коллекции Национального музея искусств в Киеве транспортировали во Францию через Польшу и Германию под военным конвоем.
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