Киркоров пошел против сотни в финале шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Певец привык прямо высказывать свою точку зрения. Филипп Киркоров и Сергей Лазарев предоставлено Пресс-службой30 апреля, в среду, в 21:30 в эфире телеканала «Россия» — финал второго сезона непредсказуемого вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».
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