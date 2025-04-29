Киркоров пошел против сотни в финале шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

И

Ириша

Киркорова пора удалять с Российского ТВ. Надоел и уже Давно!!! Хватит засорять эфиры дребеденью, чванливостью, откровенным пренебрежением и унижением. Ну свезло этому пугачевскому Зайцу и КККватит. Пора уже и нажраться!!! А то не хватит денег у налогоплательщиков на молодых и перспективных.