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Киркоров пошел против сотни в финале шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Киркоров пошел против сотни в финале шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Певец привык прямо высказывать свою точку зрения. Филипп Киркоров и Сергей Лазарев предоставлено Пресс-службой30 апреля, в среду, в 21:30 в эфире телеканала «Россия» — финал второго сезона непредсказуемого вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

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Комментарии
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И
Ириша
Киркорова пора удалять с Российского ТВ. Надоел и уже Давно!!! Хватит засорять эфиры дребеденью, чванливостью, откровенным пренебрежением и унижением. Ну свезло этому пугачевскому Зайцу и КККватит. Пора уже и нажраться!!! А то не хватит денег у налогоплательщиков на молодых и перспективных.
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