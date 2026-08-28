Финогенова: регионы начнут выплаты семьям с детьми к 1 сентября

Профессор Юлия Финогенова сообщила о региональных выплатах в России к началу учебного года. Поддержка будет оказана многодетным и малообеспеченным семьям, родителям детей-инвалидов и участников Специальной военной операции.
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