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Царьград

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Финогенова: регионы начнут выплаты семьям с детьми к 1 сентября

Финогенова: регионы начнут выплаты семьям с детьми к 1 сентября

Профессор Юлия Финогенова сообщила о региональных выплатах в России к началу учебного года. Поддержка будет оказана многодетным и малообеспеченным семьям, родителям детей-инвалидов и участников Специальной военной операции.

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