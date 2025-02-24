Сергей Аксёнов: Три года назад началась специальная военная операция

Три года назад началась специальная военная операция. Ее цели обозначил Президент: защита наших людей, демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, обеспечение интересов российского народа.
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