Эндрю Потуральски: «Моя цель – чемпионство с «Авангардом», думаю только об этом. В Омске меня приняли невероятно тепло»

Нападающий « Авангарда » Эндрю Потуральски назвал своей целью чемпионство в составе омского клуба. В прошлом сезоне «Авангард» занял второе место в Восточной конференции и второе место в общей таблице Фонбет КХЛ, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала.