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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрю Потуральски: «Моя цель – чемпионство с «Авангардом», думаю только об этом. В Омске меня приняли невероятно тепло»

Нападающий « Авангарда »  Эндрю Потуральски назвал своей целью чемпионство в составе омского клуба. В прошлом сезоне «Авангард» занял второе место в Восточной конференции и второе место в общей таблице Фонбет КХЛ, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала.

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