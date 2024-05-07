Хмельнитчина — от победы к победе

Ой, Богдане, Богдане,Славный наш гетмане!На-що вiддавъ УкраинуМоскалямъ поганимъ? Этот вопрос из полной версии гимна Украины (официально сейчас утверждена урезанная версия этого стихотворения Павла Чубинского) в 1648 году волновал не только казаков, поляков, но и самих «москалей поганых».