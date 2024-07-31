Юрист Чирикова: за самовольные постройки на даче можно получить штраф

Возведение самовольных построек на дачном участке грозит россиянам штрафом. Об этом РИА «Новости» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.
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