По словам Твитти, Вашингтон потерял из поля зрения порядка 200 тысяч украинских солдат. "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня", - приводит слова военного немецкое издание Linke Zeitung.