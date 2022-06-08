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Американский генерал: "200 тысяч бойцов загадочным образом исчезли из ВСУ"

Американский генерал: "200 тысяч бойцов загадочным образом исчезли из ВСУ"

По словам Твитти, Вашингтон потерял из поля зрения порядка 200 тысяч украинских солдат. "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня", - приводит слова военного немецкое издание Linke Zeitung.

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