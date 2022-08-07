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ЦСКА и «Спартак» обошли «Зенит», ничья «Ливерпуля», феерия от Месси и Неймара, РФС планирует Ретро Кубок России, свитер Лунева дебютировал в Бундеслиге и другие новости

1. В субботу в Мир РПЛ «Спартак» победил «Урал» (2:0) благодаря голам Промеса и Игнатова, ЦСКА разгромил «Факел» (4:1), «Краснодар» забил 3 мяча «Локомотиву», а «Зенит», игравший вдесятером после удаления Даниила Одоевского, потерял очки с «Ахматом» (0:0).

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