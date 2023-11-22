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Тайриз Халибертон набрал 37 очков и 16 передач в победной игре с «Атлантой»

Тайриз Халибертон набрал 37 очков и 16 передач в победной игре с «Атлантой»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл в победном матче с «Атлантой» (157:152). Халибертон набрал 37 очков, 5 подборов, 16 передач и 3 перехвата.

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