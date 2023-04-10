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Американский журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса

Американский журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса

Авторы американского журнала Popular Mechanics назвали новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» настоящим оружием апокалипсиса, поскольку каждая обладает мощью примерно в две мегатонны, оснащена ядерным реактором на жидком металле, обладает высокой скоростью движения и неограниченной дальностью хода.

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