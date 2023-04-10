Американский журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса

Авторы американского журнала Popular Mechanics назвали новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» настоящим оружием апокалипсиса, поскольку каждая обладает мощью примерно в две мегатонны, оснащена ядерным реактором на жидком металле, обладает высокой скоростью движения и неограниченной дальностью хода.
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