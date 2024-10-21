Подарок избирателям от Илона Маска: предприниматель обещал каждый день раздавать по 1 млн долларов Евгения КомароваИлон Маск активизировал свою поддержку Дональда Трампа в преддверии выборов президента в США, организовав масштабную акцию, направленную на привлечение внимания к петиции по защите первой и второй поправок американской Конституции.
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