Министерство обороны России получило новые истребители Су-30СМ2 с усовершенствованными двигателями

Минобороны России получило партию истребителей Су-30СМ2, пишет MWM. Установленные в этом самолете двигатели АЛ-41Ф1С значительно улучшили летные характеристики самолета и увеличили дальность полета, подчеркивается в статье.
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