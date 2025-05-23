Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО

Россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО

Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой российских систем ПВО. Как стало известно РИА Новости, в январе 2025 года молодой человек опубликовал в telegram-канале снятое на мобильный телефон видео работы ПВО в Алексине.

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