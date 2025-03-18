Ультиматум Путина подошёл к концу. Начинается операция "Охота". Игра на тотальное уничтожение

СимАчка Пушистая

трамп сказал о всуках: благослови их господь. Он просит благословения у высших сил для убийц мирных людей, стариков, детей и беременных женщин, для террористов и грабителей. Для фашистов. Да, Трамп, иногда лучше жевать, чем говорить. Вот так слова выдают суЧность амерских правителей.