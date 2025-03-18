Царьград Фото: коллаж Царьграда Срок ультиматума боевикам ВСУ в Курской области официально истёк.
Ультиматум Путина подошёл к концу. Начинается операция "Охота". Игра на тотальное уничтожение
Комментарии
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СимАчка Пушистая
трамп сказал о всуках: благослови их господь. Он просит благословения у высших сил для убийц мирных людей, стариков, детей и беременных женщин, для террористов и грабителей. Для фашистов. Да, Трамп, иногда лучше жевать, чем говорить. Вот так слова выдают суЧность амерских правителей.
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10 час.
Николай Артамонов
По трампу ввести перемирие,а он в это время поставляет хохлам вооружение,которое убивает наших мирных людей и детей!!!Да пошёл он на ..й!!!
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10 час.
Ринат Ахметуллин
У Трампа господь на зелёной бумажке, не забывайте.
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9 час.
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