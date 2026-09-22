Европа собирает помощь Украине, готовясь к "чёрной зиме". Спасёт ли это Киев?

Европа собирает помощь Украине, готовясь к "чёрной зиме". Страны ЕС уже начали передавать Киеву запчасти для электростанций и отопительного оборудования, ожидая блэкауэты.
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