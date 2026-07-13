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Район Коптево

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В «Сколкове» возведут медколледж площадью 55 тысяч квадратных метров

Строительство одного из крупнейших медицинских колледжей Москвы запланировано в «Сколкове». Сергей Собянин сообщил, что современный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров предназначен более чем для пяти тысяч студентов.

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