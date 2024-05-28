Французские военные нашли на рыболовном судне 2,5 тонны кокаина

Огромную партию наркотиков нашли на рыболовном судне военные Франции. Как сообщает «Фигаро», операцию провел экипаж фрегата Ventôse «на основании информации, переданной Главным таможенным управлением» совместно с антинаркотическим управлением страны.
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