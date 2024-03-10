В Нигерии бандиты похитили и увезли в неизвестном направлении 15 школьников, пишет БЕЛТА. О похищении учащихся заявил представитель учебного заведения, расположенного в штате Сокото на северо-западе страны.
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