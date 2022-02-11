В России предрекли резкий спад заболеваемости COVID-19

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев отметил, что после зафиксированного пика заболеваемости коронавирусной инфекцией на прошлой неделе наблюдается снижение числа заразившихся.
Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев отметил, что после зафиксированного пика заболеваемости коронавирусной инфекцией на прошлой неделе наблюдается снижение числа заразившихся.
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