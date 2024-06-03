В Твери водитель КАМАЗа спровоцировал аварию с пострадавшим

В минувшее воскресенье, 2 июня, на улице Маяковского произошла авария с участием КАМАЗа и иномарки. Известно, что 48-летний водитель «КАМАЗа» не выдержал дистанцию до двигающегося впереди «Ссанг Йонг» под управлением 61-летнего мужчины и совершил с ним столкновение.