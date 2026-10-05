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Here’s How Trump’s Using The Graham Act To Trap Russia And Crush Iran

The signing of the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 by President Trump on 18 September gives him a huge economic lever to effect massive political change in what is effectively a turbocharged version of the ‘tariff diplomacy’ he has used since taking office for the second term.

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