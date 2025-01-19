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Женщина и девочка погибли в результате падения автомобиля в Обводной канал Санкт-Петербурга

Женщина и девочка погибли в результате падения автомобиля в Обводной канал Санкт-Петербурга

Два человека погибли в Санкт-Петербурге в результате падения автомобиля в Обводной канал. Об этом сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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